Hugo en Tycho benoemd tot Junior Cyber Agents

Aalsmeer – De raadzaal van Aalsmeer was woensdag 29 mei het toneel van een bijzondere gebeurtenis: Hugo (10 jaar) en Tycho (11 jaar) werden benoemd tot Junior Cyber Agents. De jongens verdienden deze eer door hun succesvolle deelname aan HackShield. Deze online game maakt kinderen bewust van de gevaren van cybercriminaliteit. In Aalsmeer spelen bijna 200 kinderen tussen 8 en 12 jaar de online game. De beste spelers worden uitgenodigd in het raadhuis en in het zonnetje gezet. Hugo werd thuis opgehaald door de politie en mocht met zijn moeder, oma en broertje plaatsnemen in de politieauto. Die bracht hen naar het raadhuis. Tycho was helaas ziek en kon dus niet aanwezig zijn bij de huldiging. Burgemeester Gido Oude Kotte heette alle aanwezigen welkom in de raadzaal en benadrukte het belang van digitaal bewustzijn onder kinderen. “In deze tijd, waarin we steeds vaker online zijn, is het belangrijk dat de jeugd weerbaar wordt gemaakt tegen de gevaren van het internet. Bijkomend voordeel is dat zij ook hun (groot)ouders kunnen beschermen”, zei hij.

Leuk en leerzaam

Jeugdagente Kim van der Weij vertelde vervolgens het één en ander over cybercriminaliteit. Ze legde uit hoe criminelen het internet gebruiken om misdaden te plegen. En waarom het is belangrijk is dat kinderen zichzelf kunnen beschermen. Ook stelde zij een aantal vragen aan Hugo. Welke tips had hij bijvoorbeeld voor veilig internetten? “Je moet nooit zomaar op een link klikken en niet overal hetzelfde wachtwoord gebruiken”, aldus Hugo. Hij vond HackShield leuk en leerzaam om te spelen en hij heeft zelfs zijn werkstuk over hacken geschreven. Hierna werd Hugo door de burgemeester officieel gehuldigd als Junior Cyber Agent. Hij ontving een certificaat en een cadeautje. De vader van Tycho nam namens zijn zoon het certificaat en cadeautje in ontvangst.

Burgemeester Oude Kotte is trots op de jongens: “Ik hoop dat ze anderen inspireren om ook alert te zijn op de gevaren van het internet.” Op een later moment krijgen Hugo en Tycho nog een rondleiding door een politiebureau.

Speel mee

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je ook Junior Cyber Agent worden? Meld je aan via www.joinhackshield.com, speel het spel en zorg dat jij de meeste punten verdient. Dan maak jij ook kans om gehuldigd te worden.

Foto van links naar rechts: Manon Zwart (gro-up), burgemeester Gido Oude Kotte, Hugo Leslie-Miller, agente Kim van der Weij en kinderburgemeester Vera Keessen. Foto: aangeleverd