House en techno tijdens Nachtruis in N201

Aalsmeer – De meeste techno liefhebbers kennen het wel of hebben er op zijn minst van gehoord: De organisatie van Nachtruis heeft met een hele reeks techno feesten dit genre op de kaart gezet in Aalsmeer en omstreken. Voor dj’s, producers en andere mensen die ideeën hebben en een bijdrage willen leveren aan de organisatie van techno feesten in Aalsmeer is er maandelijks gelegenheid om bij elkaar te komen bij het Nachtruis dj-café in N201 aan de Zwarteweg. De eerst volgende keer is op donderdag 22 maart.

Het verbouwde café gedeelte in N201 is perfect hiervoor: in een boilerroom achtige setting kunnen dj’s draaien, er kan gedanst worden om de dj heen en natuurlijk een drankje gedaan worden aan de bar waarbij uiteraard ook van gedachten gewisseld kan worden met de organisatie van Nachtruis over nieuw te organiseren evenementen op techno gebied. Omdat er ook veel house gemaakt wordt die tegen het techno genre aan schuurt wordt eveneens de komende tijd nagedacht of dit in het concept Nachtruis kan worden ingepast. Dus ook iedereen die geen techno purist is, is zeer welkom.

N201 is donderdags open van 19.30 tot 23.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Nachtruis.