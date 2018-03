Hoogste punt voor Polderzoom Aalsmeer

Aalsmeer – De nieuwbouw van Polderzoom Aalsmeer bereikte op 8 maart het hoogste punt. Wethouder Jop Kluis markeerde deze bijzondere mijlpaal met het plaatsen van

de laatste betonplaat. Dicht bij het centrum van Aalsmeer en het gemeentehuis komen in Polderzoom nieuwe woonbuurten met een dorps karakter. Het gaat om 37 vrije sector huurwoningen met tuin en 51 appartementen, verdeeld over twee complexen, bestemd voor sociale huur. De ruime, rijk gedetailleerde woningen en appartementen zijn gesitueerd rondom een hofje. Het ontwerp is van Hans Been Architecten en geeft een eigentijds beeld dat warmte en geborgenheid uitstraalt.

Voorrang Aalsmeerders

”Deze woningen vormen een deel van het grote plan ‘De Tuinen van Aalsmeer’ dat bestaat

uit woningbouw, de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg en de herinrichting van

de Burgemeester Kasteleinweg. Ook verbinden deze woningen de twee gescheiden delen

van Aalsmeer. Dat Aalsmeerders voorrang krijgen bij toewijzing van deze woningen is een

plus”, aldus wethouder Jop Kluis. Jasper Rotteveel, ruimteontwikkelaar bij Bohemen: “Bohemen realiseert in het herinrichtingsgebied van de N201 in samenwerking met de gemeente Aalsmeer woonbuurten met een dorps karakter, in verschillende koop- en huursegmenten. Met bouwer Trebbe en investeerder MN namens Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), voegen we hier een prachtig stukje Aalsmeer toe. Dat een institutionele belegger juist in deze tijd in sociale huurwoningen investeert, maakt het extra bijzonder.”

Prachtige samenwerking

Hein Trebbe jr., directeur bij Trebbe: “In Aalsmeer bouwden of bouwen we in opdracht van

Bohemen rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen bestemd voor

sociale huur, vrije sector huur en koop. Het is mooi dat wij in een fijne samenwerking met

gemeente, Bohemen en MN namens PMT en met onze concepten BasisWonen en

HoogWonen een goede invulling kunnen geven aan actuele huisvestingsvraagstukken als

betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.” Daniëlle Neeleman, Portefeuillemanager woningen van MN: ‘Deze woningen heeft MN aangekocht in opdracht van het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). MN belegt namens PMT al in vastgoed sinds 1948. Door de intensieve gesprekken die we met de gemeente Amstelveen hebben gevoerd, is deze prachtige samenwerking ontstaan. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in de markt. Dit project laat zien dat een institutionele belegger met een lange termijn horizon zich verantwoordelijk voelt en voor een oplossing zorgt. Voor de 37 eengezinswoningen van minimaal 120 vierkante meter en 3 of 4 slaapkamers, met een gemiddelde huurprijs van 930 euro hadden we meer dan 500 gegadigden. De 51 appartementen met een huurprijs van gemiddeld 695 euro gaan binnenkort in de verhuur.

Derde kwartaal 2018

Hartwig Liersch, Chief Investment Officer (CIO) van PMT: “PMT investeert steeds vaker in

betaalbare woningen met een huurprijs tussen de 630 en 950 euro per maand. In

Nederland is een grote groep mensen die niet in aanmerking komt voor een sociale

huurwoning, maar voor wie de huren in de vrije sector te hoog zijn of een koophuis buiten

bereik is. PMT wil aan de vraag naar betaalbare huurwoningen tegemoet komen. De

achterban van PMT bestaat immers voor een belangrijk deel ook uit deze groep mensen.

Daarom investeren we graag in dit soort woningen.” Trebbe realiseert de woningen en de twee appartementencomplexen. De woningen worden uitgevoerd volgens BasisWonen, het concept van Trebbe voor grondgebonden woningen. De appartementen worden gerealiseerd met HoogWonen, het concept van Trebbe voor appartementen. Het totale project wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd. Voor meer informatie over de appartementen:www.hurenpolderzoom.nl.