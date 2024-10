Hoogste bedrag van Rabo Clubsupport actie voor Boerenvreugd

Aalsmeer – In september konden de leden van de Rabobank weer op hun favoriete clubs stemmen tijdens de Rabo Clubsupport actie. Clubs en verenigingen schrijven zichzelf in om mee te doen. In totaal 804 clubs en verenigingen deden mee aan de actie in de regio Schiphol. Hoe meer stemmen een club of vereniging ontvangt hoe hoger het bedrag op de cheque zal zijn. Kinderboerderij Boerenvreugd ontving de meeste stemmen en haalde daarmee het hoogste bedrag binnen.

Jan Feenstra en Ron Leegwater kwamen namens de Rabobank de cheque uitreiken van de Rabo Clubsupport actie. Boerenvreugd bestuursleden Rina Pannekoek en Jan Willem Wahlen namen de cheque ter waarde van 4170,68 euro in ontvangst. “Het blijft bijzonder om zoveel stemmen te krijgen, daar zijn we heel dankbaar voor”, vertellen de bestuursleden.

Kinderboerderij Boerenvreugd wil graag een groot nieuw speeltoestel achter in de speeltuin plaatsen en zal deze cheque daarvoor gebruiken. Een speeltoestel is een grote uitgave, dus Boerenvreugd moet nog wel even doorsparen. “Maar dit is alvast een prachtig begin”, aldus Rina en Jan Willem.

Foto: Van links naar rechts: Jan Feenstra, Ria Pannekoek, Jan Willem Wahlen en Ron Leegwater (foto aangeleverd)