Honden en katten dood door vergiftiging

Aalsmeer – De afgelopen twee weken zijn in de buurt van de Hugo de Vriesstraat en de Clusiusstraat al vijf dieren door vergiftiging om het leven gekomen. Drie katten en twee honden kwamen na een bezoek buiten ziek thuis en stierven kort erna.

De symptomen van de dieren zijn nagenoeg gelijk. “Braken, diarree en bloed spugen”, vertelt een bewoonster die helaas haar kat heeft verloren. “Het gaat om een chemische vergiftiging”, weet zij verder te vertellen. Een dierenarts heeft de dieren onderzocht en deze diagnose gesteld.

Er is aangifte gedaan bij de politie. De buurtregisseur heeft deze laffe daad van waarschijnlijk een dierenhater in onderzoek. Mogelijk zijn er inwoners in genoemde buurt die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Bewoners van de Hugo de Vries-, Clusiusstraat en omliggende straten worden aangeraden hun katten en honden goed in de gaten te houden. Hopelijk wordt de verspreider van het gif snel gevonden.