Hond & vuurwerk: DogTalk vraagt om bewustwording en preventie

Regio – Met de naderende jaarwisseling in zicht komt ook de feestelijke traditie van vuurwerk. De vele onverwachte knallen nemen al toe. DogTalk ontvangt elk jaar weer veel hulpvragen in verband met angstige honden.

Het is belangrijk om stil te staan bij de impact die vuurwerk kan hebben op onze honden (en andere dieren). De angst begint soms al weken voor de jaarwisseling, met alle gevolgen van dien voor de hond, het gezin en mogelijk de omgeving.

Het probleem van vuurwerkangst bij honden is aanzienlijk en verdient onze aandacht. Onze honden, wiens gehoor en zintuigen gevoeliger zijn dan de onze, kunnen heftig reageren op de luide knallen en felle flitsen die gepaard gaan met vuurwerk. Dit kan resulteren in paniek, angstig gedrag en zelfs fysieke schade door ontsnappingspogingen.

Wij benadrukken het belang van preventie en bewustwording. Hoewel er geen makkelijke oplossing is, want een vuurwerkverbod is nog ver weg en wellicht niet eens haalbaar. Daarom adviseren wij eigenaren om zelf stappen ondernemen om het leed voor hun huisdieren te verminderen. Maak daarbij gebruik van onze expertise. Want er is geen standaard aanpak, ga samen met onze trainers op zoek naar de meest passende oplossing voor jouw hond.

Steun je hond, zorg voor veiligheid en bekijk het webinar ‘Hond & vuurwerk’ zodat je kunt inschatten hoe angstig jouw hond is en wat je kan doen om je hond hierbij te helpen, de angst te verminderen of zelfs te voorkomen.

