Kinderburgemeester: Hoe word je dat?

Aalsmeer – “Hoe word je kinderburgemeester?” Eén van de vragen van de negentien kandidaten die zich opgegeven hebben voor deze ‘baan voor een jaar’. “Nou, gewoon door je op te geven en een goede presentatie te geven.” Het antwoord van Derek Buikema, de huidige kinderburgemeester. “En gewoon in een korte broek en op Nikes”, vulde wethouder Gertjan van der Hoeven lachend aan.

Best zenuwachtig

Vandaag, woensdag 23 mei, was de jurymiddag in het gemeentehuis en de aanwezige veertien meisjes en vijf jongens gaven aan best zenuwachtig te zijn. In totaal hadden 23 kandidaten zich opgeven, maar vier kandidaten hebben verstek laten gaan. Misschien vonden zij het té spannend.

De kandidaat-kinderburgemeesters kregen een rondleiding door het gemeentehuis. Ze gingen langs de trouwzaal, namen plaats in de raadzaal en genoten van het uitzicht boven op het dakterras.

Ook kregen de meiden en jongens een workshop ‘hoe presenteer je jezelf’ en dit kwam natuurlijk goed van pas bij het ‘pitchen’ van een minuut in de bijna lege kamer van wethouder Van der Hoeven. Zijn acht jaar wethouderschap zit er op en nu de drie nieuwe wethouders bekend zijn en donderdag geïnstalleerd worden, moet hij zogezegd ‘inpakken en wegwezen’.

Rookvrije scholen en verenigingen

Trots is huidig kinderburgemeester Derek vooral op zijn inzet om rookvrije scholen en (sport)verenigingen te krijgen in Aalsmeer. Dit is gelukt bij een groot aantal scholen en onder andere bij de atletiekvereniging, de zeilschool en de waterskivereniging. En wat hij het leukste vond aan deze job? “Het is speciaal en je kunt iets doen voor kinderen in Aalsmeer.”

Zes kandidaten door

Van de negentien kandidaten gaan er zes door en zij mogen campagne gaan voeren. Er komen drie stemrondes waarvan één in Kudelstaart. Deze is extra ingelast omdat het gevoel er was dat de jongens en meiden uit Kudelstaart minder kans hadden om kinderburgemeester te worden. De stemronden zijn op 9, 13 en 16 juni en tijdens de activiteit ‘Bouw een Bootje’ op donderdag 5 juli wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd en afscheid genomen van Derek.

Wie wordt de vierde kinderburgemeester van Aalsmeer? Degenen die niet door zijn, hebben inmiddels een telefoontje gehad van wethouder Gertjan van der Hoeven en ook de zes die de volgende ronde hebben gehaald, is het goede nieuws verteld. Wie deze zes zijn? Morgen meer…