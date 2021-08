‘Historische’ veilingkar voor Historische Tuin

Aalsmeer – Op bloemenveiling Royal FloraHolland kwam vrijdag 20 augustus voor het laatst een veilingkar fysiek ‘voor de klok’. Een historisch moment, want het veilen in de afmijnzaal maakte ruim honderd jaar deel uit van het veilproces. Het verkopen van bloemen en planten via de veiling gaat vanaf nu volledig digitaal. Dankzij enkele gulle gevers kreeg de laatste fysiek geveilde kar een passende bestemming: museum de Historische Tuin.

Stapelwagen 102007 was voorzien van drie verdiepingen met per laag zestien buxusbollen. Veilingmeester John Onrust van Royal FloraHolland had de eer om de verkoop van deze laatste kar te begeleiden. Inkoper Henk Spaargaren van Florink Nederland BV legde beslag op de betreffende kavel. Hij besloot deze te schenken aan de Historische Tuin. Geen passender bestemming dan het museum in Aalsmeer, dat zich al jarenlang inspant om de tuinbouwhistorie vast te leggen en levend te houden.

Door een geste van de firma Ubink werd ook het transport geregeld en zo kwam de veilingkar met inhoud in de loop van vrijdag aan op het Praamplein. Daar heeft hij een plekje gekregen op het museumterrein. Wie nog eens een ‘ouderwetse’ veiling wil beleven, kan die elke laatste zaterdag van de maand meemaken in de replica veilingzaal op de Historische Tuin. Het zou zo maar kunnen dat de veilingkar het nummer 102007 draagt…