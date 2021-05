Historische Tuin vanaf 19 mei weer open!

Aalsmeer – Museum de Historische Tuin is vanaf woensdag 19 mei weer open voor publiek. De binnenruimtes blijven voorlopig nog gesloten, maar de prachtige tuin is volop te bewonderen.

Door de meest recente versoepelingen in het coronabeleid kunnen musea hun buitenruimtes weer openstellen voor bezoekers. Uiteraard gebeurt dit met de bekende voorzorgsmaatregelen van 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten. Voor de Historische Tuin in Aalsmeer komt de heropening op een goed moment. Steeds meer gewassen staan in bloei en een wandeling over het 450 meter lange perceel is dan ook een ontdekkingstocht van kleuren en geuren.

De entree van het tuinbouwmuseum bevindt zich zoals gebruikelijk aan het Praamplein. Bezoekers komen via de ophaalbrug en een looproute door de corridor in de tuin. Hier biedt dit ‘levende museum’ een overzicht van de Aalsmeerse tuinbouw van ongeveer 1700 tot 1960. In historische volgorde zien bezoekers de teelten van onder andere fruit, vormculturen, sierheesters en rozen. Vervelen doet het nooit, elk seizoen biedt een andere aanblik en er is altijd iets nieuws te ontdekken. Dit jaar zijn er ook enkele kunstwerken te bewonderen van ikebanakunstenaars.

Extra open

In lijn met de landelijke maatregelen blijven de binnenruimtes van het museum voorlopig gesloten. De tentoonstellingskas, veilingzaal en museumboerderij zijn daardoor nog niet te bezoeken. Dat neemt niet weg dat een bezoek zeer de moeite waard is.

De Historische Tuin is vanaf 19 mei wekelijks open van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur. Entree is 6 euro. Museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Op Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei, is de tuin extra geopend van 13.00 tot 16.30 uur. De volgens de richtlijnen noodzakelijke bezoekersregistratie vindt plaats aan de kassa. Meer info: www.historischetuinaalsmeer.nl.