Historische Tuin sluit dit seizoen eerder

Aalsmeer – Naar aanleiding van de nieuwe corona-maatregelen heeft de Historische Tuin besloten om het museum dit jaar twee weken eerder te sluiten. Afgelopen donderdag 15 oktober is het tuinbouwmuseum dicht gegaan voor publiek.

“Hoe jammer ook, onder de huidige omstandigheden, inclusief de verplichte sluiting van het Tuinhuis, vinden wij het beter om het seizoen te beëindigen”, aldus het bestuur.

Natuurlijk blijven de medewerkers en vrijwilligers van de Historische Tuin wel actief om het museum winterklaar te maken. “Hopelijk kunnen wij over enige tijd weer mooie activiteiten organiseren. We houden je op de hoogte”, besluit het bestuur in haar bericht.