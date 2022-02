Historische film over leven in Aalsmeer in vorige eeuw

Aalsmeer – De historische film van de maand maart op de website van Oud Aalsmeer en bij Radio Aalsmeer op televisie is samengesteld uit twee films. De eerste is genaamd Nostalgie Uiterweg 71, hierin zijn Aldert Eveleens en zijn broer Pieter Eveleens te zien. Beelden gemaakt voor het midden van de vorige eeuw. Er wordt teruggeblikt op hoe men in die tijd leefde aan de Uiterweg en in de rest van Aalsmeer. Dus ook hoe men recreëerde en de vrije tijdsbesteding in die jaren. Naast de beelden van de Uiterweg zijn ook beelden te zien van de Oosteinderweg, Stommeerkade en de Westeinderplassen. Het betreft opnamen over een langere periode in alle jaargetijden. Hierin komen ook andere inwoners van Aalsmeer voor die in die tijd leefden.

De tweede film is een bedrijfsfilm van Eveleens-Residentie. Men ziet beelden van de kwekerij waar de medewerkers aan het werk zijn.

Maar ook zijn er beelden van een gezellig samen zijn van het personeel en vrienden. Wellicht een voorloper van wat men nu een personeelsfeestje noemt. Beide films zijn gemaakt door Aldert Eveleens (Residentie) tussen 1893 en 1991 en zijn beschikbaar gesteld door zijn kleindochter mevrouw N. Millenaar-van Eijk. De films zijn bewerkt door Siem Kooy en geconverteerd door Dick van der Zwaard. In totaal duren ze 38 minuten. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl, te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen die zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden in de maand maart. Vrijdag 11 maart is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 12 maart, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 5 maart. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Kijk voor meer informatie op: www.radioaalsmeer.nl