Historische film over 2e pramenrace in 1988

Aalsmeer – De film over de pramenrace in 1988 is de historische film van de maand november en te zien op de website van stichting Oud Aalsmeer. Het was de tweede race waaraan 50 pramen deelnamen. Allereerst wordt verteld hoe men is gekomen tot het organiseren van een pramenrace. De Illegale Peurders (DIP) zijn hier de drijvende kracht achter geweest. Vervolgens zijn beelden te zien van de proefvaart die vooraf ging aan de race op 17 september 1988. Startlocatie was de Watertoren aan de Westeinderplassen, gevolgd door een spannende race met de finish op de Van Cleeffkade. Met gelijk daarna de prijsuitreiking op het Raadhuisplein. Een nostalgische film die veel Aalsmeerders uit die tijd in beeld brengt.

De film is gemaakt door Dirk Versteeg en geschonken door Henk van Leeuwen aan Stichting Historisch Aalsmeer. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van deze stichting. Totale duur is circa 40 minuten. Aan het kijken van de film op www.stichtingoudaalsmeer.nl zijn geen kosten verbonden.

Op radio en televisie

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 november is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 november, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 november door presentator Jan van Veenen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl