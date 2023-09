Hier met je kassabon in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – De ondernemers uit Aalsmeer Centrum gaan na de Feestweek en de gezellige braderie net als voorgaande jaren nog even door met feestvieren, want heel de maand september blijft speciaal. En bij een feestje horen ook cadeautjes.

Vanaf maandag 11 tot en met vrijdag 29 september kun je met je kassabon een goedgevulde Goodie Box winnen met producten en cadeaubonnen van ondernemers uit Aalsmeer Centrum.

Het enige wat je moet doen is je kassabon uit Aalsmeer Centrum voorzien van je naam en je telefoonnummer en in één van de dozen stoppen, die verspreid in Aalsmeer Centrum staan. Deze zijn te vinden bij Bakkerij Vooges, Boekhuis Aalsmeer, Bruna, De Osdorper, De Oude Veiling, De Stoete, Dierenspeciaalzaak Discus Van der Zwaard, Drogisterij/Parfumerie Van der Zwaard, Henrita Footwear, jipswinkeltje, Siphra’s Studio, Slagerij Steen, TinusToys, Total Copy Service en Van der Schilden Lingerie.

De trekkingen zijn op de vrijdagmiddagen 15, 22 en 29 september. De winnaars worden op gebeld en bekend gemaakt via social media. Dus hou de Facebook- en Instagram accounts van Aalsmeer Centrum in de gaten.

Na de weektrekking worden alle bonnen van die week vernietigd, gegevens worden dus niet bewaard.

Tip: maak een foto van je bon voor het geval je wilt ruilen of ter garantie.