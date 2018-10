Hete zomer zindert na in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Nog twee weken dan is de eerste expositie van het nieuwe seizoen alweer voorbij. Het gaat om een solo-expositie van de in Amstelveen gehuisveste kunstenaar Heidi Wallheimer. Zij is vooral bekend door haar levensgrote foto’s van kinderen. Kinderen die Heidi fotografeert op hun kwetsbaarst. In het Oude Raadhuis is nu echter recent werk te zien waaronder echt heel grote minutieus gemaakte tekeningen van schelpen, bloemen en onkruid en daarbij een paar beelden en een enkele tot de verbeelding sprekende foto. De expositie is nog te zien tot 14 oktober.

Heidi werkt vanuit het besef dat het leven niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Dat Iedereen een stuk geschiedenis met zich mee draagt, maar dat die geschiedenis niet voor iedereen even zwaar is. Wallheimer wil met haar werk zuivere emotie verbeelden. Ze wil de toeschouwer bijna dwingen om beter te kijken naar de schoonheid van het kleine onopvallende dat je zomaar langs een vloedlijn vindt of in een berm of een tuin. Details die ze voor het gewone oog wil vergroten. Het heeft mogelijk alles te maken met haar eigen achtergrond.

Tekenen de basis

Tekenen vormt voor haar de basis van al haar werk. Of dat nu om fotografie, schilderijen of om beeldhouwwerken gaat, het is de tekening die de basis vormt voor alles zoals ze dat zelf zegt. “Een groot leeg vel, doen waar ik zin in heb en dan iets maken dat gemaakt moet worden uit noodzaak. Dat is wat ik wil, van binnen naar buiten. Om me heen kijken, dingen zien en met het hele beeld bezig zijn. Tekenen is eigenlijk oefenen in loslaten. Ik wil uitvergroten een soort verheerlijking bereiken over levende organismen en of dat nu een model is of een onkruid maakt mij niet uit. Ik heb met alles een band.”

De fotografe Wallheimer

De fotografe Heidi Wallheimer maakt onopgesmukt werk met een ingetogen lading. Na het doorlopen van de Rietveldacademie is ze bekend geworden met juist dat karakteristieke handschrift. De in 1954 geboren Amsterdamse timmert nu hard aan de weg toch ook met fotografie. In het kleinste zaaltje is een serie foto’s van één model te zien. Net als bij haar portretten weet Walheimer haar te vangen in een bijzonder licht. “Ik heb haar zo uit de viswinkel geplukt. Ik was daar om een visje te halen en dacht toen ik haar zag; ’die wil ik hebben’. Ze heeft een heel bijzondere uitstraling en een diepergaande schoonheid, ”vertelt Heidi Wallheimer.

Vederlichte tekeningen

In de Tuinzaal hangt werk dat Wallheimer zeer recent heeft gemaakt. Het heeft alles te maken met de droge zomer. Het zijn vederlichte tekeningen met Oost-Indische inkt en acrylverf op grote vellen handgeschept papier uit India. Het papier is bijna te zwaar voor de poëtische fijnzinnige verbeelding van onkruid en bloemen die ze in Aalsmeerse bermen vond. Het zijn enkele stuks die er in ene keer goed op moesten staan. Zoiets kan alleen met grote concentratie en oog voor detail slagen. Vier uur werk voor één bloem. Ze hangen helemaal op hun plek daar in dat zaaltje aan de tuin.

En ook in de grote zaal is te zien waarin het kleine groot kan zijn. Schelpjes van een paar centimeter zijn hier met vaste hand uitvergroot tot enorme houtskooltekeningen waarin geen detail ongenoemd blijft. Werk waar kracht uitstraalt en dat doet ze met gevoel voor vorm en kleur. Het gaat Wallheimer om schaduw, om licht om organismen en om emotie. Dat u dat weet. En zo is er van alles te zien de komende twee weken in het Oude Raadhuis. Het Oude Raadhuis is open van donderdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De expositie is nog tot en met 14 oktober. Op deze laatste tentoonstellingsdag is Heidi Wallheimer aanwezig in het Oude Raadhuis.