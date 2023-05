Het Seringenpark nu op z’n mooist

Aalsmeer – Ook al is het Seringenpark het hele jaar door mooi, in de maand mei is het een feest van kleuren en geuren. De meer dan honderd verschillende seringen variëteiten zorgen voor een prachtige beleving. Het park werd in 1951 opgezet als wetenschappelijke verzameling van de seringensoorten en variëteiten die al sinds 1880 in Aalsmeer werden geteeld. Het ontwerp van de heer C.P. Broerse is tot nu toe zoveel mogelijk gehandhaafd en biedt met zijn bloemperken, gazons en waterpartijen na ruim 70 jaar nog steeds een aantrekkelijk geheel.

Veel van de aangeplante seringen zijn gewonnen door de Franse kweker Lemoine. Maar ook Aalsmeerse kwekers hebben hun steentje bijgedragen. Zo komt de naam D.E. Maarse veel voor op de lange lijst met seringen. Maar ook Koster, Van Tol, C. Buis, Piet, J.D. Maarse en W. Keessen. De jongste is de Snow White van Oliemans uit 1958.

En nu staan al die prachtige seringen in bloei en is een bezoek aan dit gemeentelijk monument absoluut de moeite waard. Dat is heel goed te combineren met een bezoek aan de Historische Tuin waar in ‘Het jaar van de Sering’ veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en teelt van deze voor Aalsmeer zo belangrijke bloem.

Foto: Sjaak Koningen