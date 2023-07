Mijdrecht – Het veelgebruikte pad tussen het bruggetje aan de Gravenstraat en de Kwikstaart in Mijdrecht, werd plotseling met hoge hekken afgesloten voor voetgangers en ook voor fietser die gebruikmaken van het pad. “Het had veel weg van een overval. Op de gemeentelijke pagina met berichtgevingen over afsluitingen is niets te vinden over het voornemen dat inmiddels realiteit is geworden. Hoe kan het dat de gemeente de omwonenden niet zelf heeft geïnformeerd? De gemeente kan zich niet verschuilen achter de uitvlucht dat men van niets wist.” Het is de redactie bekend dat buurtbewoners tevergeefs om echte opheldering hebben gevraagd. Dat ‘verstoppertje spelen’ is vooral vreemd, omdat de gemeente er prat op gaat goed te communiceren met inwoners.

De stremming zou nodig zijn voor de aanleg van een waterafvoer vanaf het woningbouwcomplex voor starters aan de Kwikstaart. Het bouwterrein is bekend als de locatie van de voormalige basisschool ‘Twistvlied’. Bouwmedewerkers, die vorige week bezig waren met het verwijderen van struiken en graafwerkzaamheden op en langs het pad, maakten het nog bonter dan de gemeente. Ze verboden het om foto’s te maken. Toen ze te horen kregen dat het ging om openbaar terrein en er dus gewoon foto’s gemaakt zouden worden, verdwenen ze snel uit beeld.

Klagen

De stremming zou voor het weekeinde zijn opgeheven, maar die toezegging werd niet nagekomen. De relatie tussen bouwers en omgeving is allesbehalve soepel. Zo is eerder al geklaagd over felle verlichting ‘s avonds en ’s nachts en over geluidsoverlast vanwege het wegpompen van water. De afgelopen week moest een deel van de vegetatie eraan geloven. Omwonenden hebben er nog wel vertrouwen in dat de grote bomen langs het pad en dicht bij een aantal appartementen blijven staan, zoals de gemeente heeft beloofd. Bij een ander bouwproject op de ‘Stationslocatie’ bleken destijds plotseling en zonder vergunning veel grote bomen gekapt te zijn.

Projectcontrollers en managers van bouwprojecten leren tijdens hun opleiding dat een goed contact met buurtbewoners heel belangrijk is. HSB-bouw schijnt dat ook te weten. Hoe geloofwaardig is de ‘promo tekst’ op het bouwterrein als omwonenden zich niet gehoord voelen?