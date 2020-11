Het Grote Huis van Sinterklaas in Aalsmeer

Aalsmeer – Ook de intocht van Sinterklaas verloopt anders dit jaar. Vandaag, zaterdag 14 november, geen kinderen vol verwachting langs de kade bij de Ringvaart. Geen vrolijke Pieten die pepernoten uitdelen en geen officiële ontvangst door de burgemeester. Sinterklaas is echter wel al welkom geheten. Afgelopen week is de Sint in stilte gearriveerd in Aalsmeer. De reis vanuit Spanje was sneller verlopen dan anders.

Sinterklaas in zijn werkkamer in het Raadhuis.

Op een avond kreeg burgemeester Gido Oude Kotte telefoon van Sinterklaas of ze al voet aan wal mochten zetten in Aalsmeer. Uiteraard kreeg de Sint een volmondig ‘ja’ van de burgemeester en hij bood Sinterklaas zelfs een verblijfplaats aan. Sindsdien logeert de Sint in het gemeentehuis. Hij heeft een werkkamer in mogen richten, er is ruimte gemaakt voor de Pieten om te trainen en opslag gecreëerd voor alle cadeautjes en pepernoten.

Hoofdbode Fred hijst de officiële vlag van Sinterklaas in top.

Volgeboekt

Nu Sinterklaas helemaal gesetteld is, wil hij graag kinderen uit Aalsmeer ontmoeten. Zaterdag 21 november wordt het Raadhuis open gesteld voor bezoek. Er konden kaarten gereserveerd worden voor een tijdslot van een half uur. Konden, want in heel rap tempo was de dag volgeboekt. Snel werd besloten om het Grote Huis van Sinterklaas ook zondag 22 november te openen en ook hier werd massaal op gereageerd. En nu is het vol, uitverkocht!

Het Grote Huis van Sinterklaas.

Nog 1 dag erbij?

Ondanks de teleurstelling van het niet kunnen bemachtigen van een toegangsbewijs hoopt Sinterklaas hiervoor op ieders begrip. Het is, ingegeven door de omstandigheden, nou eenmaal niet mogelijk om alle kinderen, zoals gewend, te ontvangen. Er is nog één lichtpuntje: Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om het Grote Huis van Sinterklaas nog 1 extra dag open te stellen. Hierover wordt begin deze week duidelijkheid verwacht. Enkel via social media, dus kijk met regelmaat op Facebook (Sinterklaas in Aalsmeer) of op de website: www.sinterklaasinaalsmeer.nl

De vlag van Sinterklaas op het Raadhuis.

Foto’s: www.kicksfotos.nl