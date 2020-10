Het Boesemdijkpad is (eindelijk) vernieuwd

Kudelstaart – “Het is eindelijk voor elkaar! Het boesemdijkpad van Kudelstaart is vernieuwd”, schrijft Anita Plasmeijer. “In augustus ben ik getuige geweest, tijdens mijn wandeling op het dijkje, van een meneer die in de brandnetels viel, omdat hij struikelde over de grote kieren in het dijken-pad. Meneer en hondje vielen in de brandnetels. Ik schoot hen te hulp, meneer was geprikt maar had niets gebroken of gekneusd.

Voor mij was dit de druppel. Meteen heb ik de gemeente gebeld over de staat van het Boesemdijkpad, zo schuin en zo vol kieren. Door de regen en de hitte in de loop der jaren is het te erg geworden. De gemeente liet op zich wachten, dus heb ik 15 september weer gebeld. De klacht lag ergens in een bureaula van een collega die op vakantie was (2 maanden lang) en die stuurde mij door naar Rijnland en Rijnland stuurde mij door naar Waternet. Heel aardige mensen die mijn verhaal aanhoorden.

En toen ze hoorden hoe erg de situatie is, een calamiteit als het ware, kwamen ze meteen in actie. Een meneer van Waternet kwam diezelfde middag nog naar mij toe en ik heb hem al die kuilen, gaten en bobbels laten zien. Hij schrok er van en heeft meteen de opzichter ingeschakeld. En nu, drie weken later, een nieuwe dijk! Zelfs tijdens de dorpsvergadering in het dorpshuis van Kudelstaart waren ze verrast over deze actie. Complimenten aan Waternet en de gemeente, want die voeren het tenslotte uit. Ik hoop dat er nu weer veilig en met veel plezier gewandeld gaat worden op het mooiste stukje van Kudelstaart.”