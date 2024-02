Herinrichting Ophelia- en Hortensialaan vordert

Aalsmeer – Ruim een week nu wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de kruising Ophelialaan met de Hortensialaan. De eerste week van de werkzaamheden hebben velen vast enkele rondjes extra gereden om op de plaats van bestemming te komen. Zowel de Ophelialaan (gedeelte vanaf de rotonde richting de Stommeerweg) is namelijk flink drukker geworden en ook in de Hortensialaan is mede door de ‘knip’ in de Burgemeester Kasteleinweg de verkeerstoename behoorlijk gestegen.

Omdat beide wegen ook deel uit maken van routes voor schoolgaande jeugd heeft de gemeente besloten de snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur, maar zoals zo’n beetje op alle wegen het geval is, het gaspedaal wordt veelal verder ingetrapt tot zelfs boven de eerst geldende maximumsnelheid van 50 kilometer. Na afronding van de werkzaamheden op de kruising zal toch echt vaker geremd moeten worden, want de herinrichting van de kruising betreft een versmalling. De wegen worden ook veiliger en overzichtelijker gemaakt voor fietsers en voetgangers (met een opvallende oversteekplaats). De omgeving wordt eveneens aangepakt. Over zo’n twee weken is het ‘busstation’ dan toch echt definitief uit het straatbeeld verdwenen en ‘opgegaan’ in groen- en verblijfgebied.

Het herinrichten en asfalteren duurt, volgens planning, tot en met 15 maart. Voor de bewoners van de Ophelialaan en de Hortensialaan mogen de werkzaamheden vast langer duren. Lekker rustig zonder al dat verkeer…