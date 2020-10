Recreatief zwemmen en clinic in De Waterlelie

Aalsmeer – Tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 10 tot en met zondag 18 oktober, kan er dagelijks recreatief gezwommen worden in De Waterlelie aan de Dreef. Op zaterdagen van 12.30 tot 14.30 uur, zondagen van 10.00 tot 13.00 uur, maandag en dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur, woensdag van 10.30 tot 14.00 uur, donderdag van 12.00 tot 14.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Het speciale tarief voor recreatief zwemmen is voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar: 2,50 euro, voor jeugd van 4 tot en met 15 jaar: 4 euro (niet in het weekend) en voor 16 jaar en ouder 5,20 euro. Reserveer maximaal zeven dagen van te voren een plekje via www.dewaterlelieaalsmeer.nl

Zwemlessen gaan door!

In de herfstvakantie gaan alle zwemlessen gewoon door. Het is mogelijk om je kind op te geven voor extra privéles of borstcrawlles. Meer informatie en betalen bij de receptie van het zwembad. Het rooster voor banenzwemmen, sportgroepen en Baby & Peuterzwemmen is te vinden op de website en in de app van zwembad De Waterlelie

Zeemeerminzwemmen

Altijd al willen zwemmen als een echte zeemeermin? Maandag 12 oktober leer je zwemmen als een zeemeermin met vin en staart. De clinic inclusief recreatief zwemmen kost 12,50 euro. Schrijf je van te voren in bij de receptie van het zwembad in de Hornmeer.