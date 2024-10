Herfsttoernooi onder een zomers zonnetje

Uithoorn – Traditiegetrouw wordt het jaarlijkse Herfsttoernooi in het laatste weekeinde van oktober gespeeld.Sinds twee jaar geleden wordt het toernooi voorafgegaan door de Najaar Algemene ledenvergadering. De ervaring is dat de combinatie vergadering toernooi leidt tot een toename van de aanwezigheid van de leden op de vergadering en meteen meer deelnemers voor het Herfsttoernooi. Nadat de vergadering binnen een uur afgerond werd bleken 22 deelnemers klaar te staan voor de start van het toernooi. Het toernooi bestaat uit drie speelronden, waarbij de samenstelling van de equipes à-la-mêlee is. De 22 deelnemers vulden acht doubletten en twee tripletten. Een partij gaat tot de 13 punten. De tijdsduur van een speelronde is geheel afhankelijk van de duur van de langste partij. Meestal is een partij binnen een uur afgerond, maar het kan zo maar uitlopen tot anderhalf uur. De eindrangschikking ging op aantal gewonnen partijen en het puntensaldo. Een derde deel van de deelnemers viel in de prijzen. De top vier waren allen ongeslagen en het puntensaldo bepaalde wie het eerst een prijs in natura mocht uitzoeken. Eerste werd Angèle Smit (+23) gevolgd door Wilma Buchner (+21) Jos de Zwart (+17) en Marja de Ru (+15). Het volgende clubtoernooi is het Surprisetoernooi op 1 december. Intussen is ook de Winter Competitie Doubletten van District West van start gegaan. Boule Union Thamen neemt met twee equipes, uitkomend in de 3e klasse, deel aan deze competitie. De equipe Ina Hoekstra/Wilma Buchner sloot de eerste speeldag af met ?? overwinningen uit vijf gespeelde partijen. De equipe Jannie van Kooten met invaller Jan Janmaat.

