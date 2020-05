Herdenking 4 mei op radio/tv Aalsmeer

Aalsmeer – Radio Aalsmeer zendt de herdenkingsplechtigheid op 4 mei vanuit het raadhuis in Aalsmeer uit. De plechtigheid zal op radio, internet en televisie te volgen zijn. In een twee uur durende uitzending van 19.00 tot 21.00 uur zijn onder andere het leggen van de kransen en de toespraken van de burgemeester en de kinderburgemeester te volgen.

Veiligheid en vrijheid

Voor de uitzending worden alle veiligheidseisen rond het coronavirus in acht genomen. Zo wordt goed gelet op de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen, is publiek binnen en buiten het raadhuis niet welkom en wordt benodigde apparatuur, net als de handen, regelmatig gereinigd. “In deze tijd waarin we fysiek niet bij elkaar kunnen komen om onze lokale herdenking te houden, is deze vorm de best denkbare vervanging”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Op deze manier eren we onze lokale gevallenen, en kunnen we het belang van vrijheid binnen onze eigen gemeente toch extra benadrukken”.

Documentaire

Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus, zal er op RA-TV een speciale documentaire worden vertoond. Deze documentaire is in opdracht van de gemeente gemaakt door Ton Offerman. Daarin vertelt oud-wethouder Nico Borgman hoe hij als 12-jarige de Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer heeft ervaren. De familie Borgman gaf destijds onderdak aan meerdere onderduikers. Deze film is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen uit groep 8, maar zeker ook interessant voor volwassenen.

Kudelstaart in oorlogstijd

In de speciale herdenkingsuitzending zal ook aandacht worden besteed aan het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ dat vanaf 5 mei in de winkel ligt. In het boek wordt het verhaal verteld van 10 Kudelstaarters die het slachtoffer werden van de dwangarbeid. Zij spraken daar nooit over, maar krijgen nu na 75 jaar een stem in het boek.

Herdenking thuis

“Juist in dit jaar dat we groots 75 jaar vrijheid wilden vieren, is het van grote waarde om, nu dat niet kan, extra stil te staan bij de offers die er voor onze vrijheid zijn gebracht”, vindt de burgemeester. “De mensen kunnen nu niet naar de herdenkingsplechtigheid komen, dus brengen we de plechtigheid op een waardige en toegankelijke manier naar hen toe”.

Volg de uitzending van Radio Aalsmeer maandag 4 mei tussen 19.00 tot 21.00 uur op radio via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl, maar ook via de televisiekanalen 12 van Caiway en 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort.