Hennepkwekerij in woning opgedoekt

Aalsmeer – Op dinsdag 4 september om kwart over tien in de ochtend heeft de politie een inval gedaan in een woning in de Geraniumstraat. Er was een sterk vermoeden dat het huis was omgetoverd tot hennepkwekerij.

In de woning troffen de agenten zo’n 200 hennepplanten aan. Alle planten zijn vernietigd, evenals alle apparatuur. De bewoner is aangehouden. Het betreft een 38-jarige man uit Engeland, die al geruime tijd in Aalsmeer verblijft. Hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

Zo goed als zeker gaat het huis op last van de burgemeester voor een periode van drie maanden afgesloten worden.