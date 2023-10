Hendrikstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer

Aalsmeer – De Hendrikstraat wordt tijdelijk aan één kant afgesloten voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden aan de Machineweg is het vanaf de Catharina Amalialaan dan niet meer mogelijk om de Hendrikstraat in te rijden.

De maatregel wordt genomen in verband met de veiligheid in de wijk. Ondanks de lengtebeperking met verwijzing naar de omleiding via de Middenweg nemen grote lange vrachtwagens de Hendrikstraat nu als alternatieve route. Automobilisten die de Hendrikstraat als alternatieve route nemen rijden er massaal veel te hard.

Omleiding via de Middenweg

Tijdens de werkzaamheden aan de Machineweg wordt de Hendrikstraat nu dus eenrichtingsverkeer. Al het verkeer vanuit de Catharina Amalialaan wordt verboden om de Hendrikstaat in te rijden. Al het verkeer wordt direct verwezen richting de Middenweg – Midden Dwarsweg – Aalsmeerderweg.