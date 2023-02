Help ook een handje mee tijdens NLdoet

Aalsmeer – Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het voor de 19e keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Deze dagen worden georganiseerd door het OranjeFonds en honderden maatschappelijke organisaties. In heel het land zijn er ruim 5.000 activiteiten te vinden waarbij iedereen een dag(deel) ertoe kan dóen voor anderen. Ook Aalsmeer doen mee.

Kennismaken

NLdoet is dé kans om te ervaren dat ertoe doen niet alleen iets doet voor degenen die geholpen worden, maar ook voor de vrijwilligers zelf. Tijdens deze twee dagen maak je op een laagdrempelige, vrijblijvende manier kennis met vrijwilligerswerk in Aalsmeer.

Met NLdoet is er voor ieder wat wils te doen. Of je nou van koken, doe-het-zelven, tuinieren, een sportactiviteit of spelletje spelen houdt. Tot het snoeien van takken of aanharken van het terrein, tot het bakken van pannenkoeken voor bewoners of scootmobiel-versier-workshops. Er wordt van alles georganiseerd. Kies zelf het (dag)deel/uur uit waar jij en eventueel familie, vrienden of collega’s gezellig aan de slag gaan. Vol is vol, dus wees er snel bij!

Ertoe dóen in Aalsmeer

De NLdoet actie wordt in gemeente Aalsmeer georganiseerd door tientallen lokale maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld Verpleeghuis Rozenholm, Zorgboerderij InnerArt en kinderboerderij Boerenvreugd. De burgemeester en een aantal wethouders van Aalsmeer zullen zich op 10 en 11 maart ook inzetten voor Nldoet in Aalsmeer.

“Wat je ook kiest om te doen op NLdoet, je dóet ertoe”, vertelt Eerde de Swart, directeur Vrijwilligerscentrale Amstelland. “Veel mensen willen wel iets doen maar weten niet waar te beginnen. Met NLdoet kun je letterlijk en figuurlijk heel makkelijk echt ertoe dóen. Alle activiteiten kun je in een dag(deel) of uurtje doen. En ze zorgen er allemaal voor dat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen aan de samenleving. Het is een mooie kans voor inwoners van Aalsmeer om de handen uit de mouwen te steken en te laten zien dat wij er allemaal voor elkaar zijn. Op die manier kun je zelf ervaren of vrijwilligerswerk iets voor je is. Als het bevalt, dan ga je nog eens terug. Of je kunt via www.aalsmeervoorelkaar.nl alle klussen vinden waarmee je ook op een andere dag in het jaar ertoe doet.”