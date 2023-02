Help Laura Breetvelt naar top van Alpe d’HuZes

Aalsmeer – Een wereld waarin niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker? Dat wil toch iedereen. Dit jaar zet Laura Breetvelt zich voor het vijfde jaar in tijdens het evenement Alpe d’HuZes in Frankrijk. Dit jaar gaat de 25-jarige Aalsmeerse zichzelf uitdagen om op de fiets de Alpe d’Huez te beklimmen. Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen, wat volledig gedoneerd wordt aan het KWF. Wil jij een steentje bijdrage? Iedere euro is welkom. Samen werken aan een wereld waarin niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker.

Doneren kan via de officiële website: www.opgevenisgeenoptie.nl en dan zoeken naar deelnemer Laura Breetvelt. Voor vragen, via een andere weg Laura naar de top helpen of het KWF sponsoren kan een e-mail gestuurd worden naar laurabreetvelt@outlook.com