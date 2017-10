‘Heldhaftig’ 2 maal in Poppentheater

Amstelveen – In de herfstvakantie komt Theatergroep Heldhaftig (Martin Soeters (bespeler van tv-ster Raaf) en Arthur Geesing (Wolfje) met maar liefst twee voorstellingen naar het Amstelveens Poppentheater. Martin speelt de nieuwe poppentheatervoorstelling ‘Ik kom je opeten’, naar het prentenboek van Tony Ross. ‘Ik kom je opeten’ is een griezelig grappige voorstelling, waarin niets is wat het lijkt en wordt gespeeld in een fantastisch decor met ingenieuze vondsten ontworpen door Siem van Leeuwen (Zilveren Krekel voor Knuffelbos).

Zondag is ’Held’ te zien. In hun wasserette spelen Art en Mart het verhaal van Ezel en Wezel. De bepaald niet stoere Ezel wordt door alle bosdieren tot held uitgeroepen, maar wil hij dat wel? En dan is daar Wezel, die zichzelf als het enige heldhaftige dier in het bos ziet. De voorstelling is een combinatie van komisch poppenspel en een bijzondere vormgeving over de keuze om held te zijn.

‘Ik kom je opeten’ is te zien op donderdag 26 oktober om 14.30 uur voor iedereen vanaf 4 jaar. ‘Held’ is een 5+ voorstelling en te zien op zondag 29 oktober eveneens om 14.30 uur. Voor beide voorstellingen is de toegangsprijs 8,50 euro. Reserveren kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.