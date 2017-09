Hek en extra bord bij rijplaten Dreef

Aalsmeer – Veel reacties zijn er bij de redactie binnen gekomen naar aanleiding van het bericht over de heftige valpartij van de fietser op de stalen rijplaten bij de Zwarteweg richting het politiebureau aan de Dreef. Er zijn al meer fietsers uitgegleden op de platen en niet te spreken is menigeen over de omleidingsroute voor fietsers en voetgangers.

De gemeente laat weten de valpartijen erg te vinden, maar zegt daarbij ook dat de rijplaten niet bedoeld zijn voor fietsers en voetgangers. De rijplatenbaan is aangelegd voor de politieauto’s en andere hulpdiensten. Toch is de aannemer opdracht gegeven om extra maatregelen te nemen. Er gaat een hek geplaatst worden met hierop een bord met de tekst ‘verboden voor (brom)fietsers en voetgangers’.

Het is de bedoeling, en dit is ook met borden aangegeven, dat de fietsers gebruik maken van de ventweg naast de Zwarteweg om langs de werkzaamheden te kunnen rijden. Voor de voetgangers is hier geen apart gedeelte ingericht, maar uiteraard kunnen zij ook van deze omleiding gebruik maken of van het voetpad aan de kant van de Waterhoenstraat.

Het schijnt dat ook automobilisten de ventweg gebruiken om de werkzaamheden te passeren, maar voor deze verkeersdeelnemers is een andere omleiding bedacht, via de Hornmeer (volg de borden) en de nieuwe weg op het voormalige VVA-terrein (van de Dreef naar de Zwarteweg en vise versa).

Nu maar hopen dat het hek en de extra bebording voldoende zijn om verdere ongelukken te voorkomen.