Heerlijke lunch in de Buurtkamer￼

De Kwakel – De storm was gelukkig gaan liggen. En dat was maar goed ook want het is al een survival genoeg om in het Dorpshuis van De Kwakel te kunnen komen nu het dorpsplein zo mooi opgeknapt wordt. Zonder de stevige wind konden de gasten weer in groten getale komen voor de lunch.

Eerst was er een lekker kopje koffie met appeltaart, aangeboden door het Dorpshuis. Daarna was er nòg een lekker kopje koffie met een slagroomsoesje van een jubilerende gast. Toen kwamen de spelletjes op tafel.

In de tussentijd konden de vrijwilligers de tafel dekken en de soep opwarmen. En een borreltje serveren want het is vast wel ergens op de wereld vijf uur. Rond 12.00 uur konden de gasten aan tafel, waar het smullen kon beginnen. Huisgemaakte soep, Italiaanse gerechten van In den Ossenwaerd en een overheerlijk ijsje van Greg’s Snacks. En wat waren ze stil onze gasten, een teken dat het lekker smaakte!

En zo konden een 40-tal gasten weer voldaan huiswaarts. Het blijft een bijzonder concept in De Kwakel. Elke vrijdagmorgen (aanstaande vrijdag 14 juli één keertje niet) van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom voor een bakkie en een praatje. Een paar keer in het jaar een lunch met z’n allen is voor een hoop gasten ook een feest, want alleen is maar alleen als je zit te eten.

Wilt u ook een keer aanschuiven? Kom gezellig naar de Buurtkamer, er is ook voor u een plekje!