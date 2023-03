Hartstichting zoekt collectanten in Aalsmeer

Aalsmeer – Van 9 tot en met 15 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten in Aalsmeer. Tijdens de collecteweek komen de collectanten in beweging voor een betere hartgezondheid voor iedereen. Whaheeda (48) collecteert al 5 jaar voor de Hartstichting: “Een bijdrage leveren aan een goed doel vind ik belangrijk. Ik vind het ook fijn dat ik kan collecteren in mijn eigen buurt, zo ben ik ook nog eens in contact met veel buurtgenoten.”

Meld je aan

Help ook mee! Je loopt in je eigen wijk en het collecteren duurt ongeveer twee uurtjes. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Stella Calvetti per mail: scalvetti@hotmail.com, via www.hartstichting.nl/wordcollectant of bel met 070-3155695.

Onderzoek

Als er niets gedaan wordt groeit het aantal hart- en vaatpatiënten binnen 8 jaar met bijna een miljoen. Om dit tegen te gaan moet de hartgezondheid van Nederland verbeterd worden. De Hartstichting wil zorgen dat mensen geen hart- of vaatziekte krijgen door te zorgen voor een gezondere leefomgeving en het tijdig opsporen van risicofactoren, zoals hoge bloeddruk. Tegelijk is de Hartstichting er voor mensen met een hart- of vaatziekte die nu hulp nodig hebben. Door te blijven inzetten op wetenschappelijk onderzoek om hart- en ziekten eerder op te sporen en beter te behandelen. Meer over de doelen en oplossingen van de Hartstichting is te lezen op www.hartstichting.nl/dit-doet-de-hartstichting.