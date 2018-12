Hardloopgroep Abcoude gaat op 1 januari Ploggen.

De Ronde Venen – Om de steeds grotere groepen hardlopers eens iets anders aan te bieden dan de heuveltrainingen, bostrainingen, intervaltrainingen en duintrainingen hebben de trainers aan het begin van het nieuwe jaar eens iets anders georganiseerd.

Om aan het begin van het nieuwe jaar meteen iets doen aan je conditie en tevens denken aan het milieu gaan de groepen ploggen.

Plogging is een nieuwe trend uit Zweden die jouzelf en het milieu ten goede komt. Plogging combineert hardlopen en wandelen met afval opruimen.

Om iedereen de gelegenheid te geven om na de champagne en het vuurwerk van oud en nieuw uit te slapen zullen de groepen om 10.30 gaan verzamelen op het parkeerterrein bij de Plus supermarkt en onder leiding van een van de aanwezige trainers zullen de ploggers het park en de wijken ingaan om dan na een klein uurtje weer terug te keren en gezamenlijk een kopje koffie of te thee te gaan drinken.

Er zullen genoeg afvalgrijpers en vuilniszakken aanwezig zijn beschikbaar gesteld door de gemeente. Wil je ook mee rennen of mee wandelen, iedereen is welkom, en heb je ook oog voor het milieu meld je dan even aan via het e-mailadres sportpost@ziggo.nl.