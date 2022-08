Hardcore festival ‘Hakkuh 4 kids’ in N201

Aalsmeer – Hardcore liefhebbers van het eerste uur zijn inmiddels ook ouders geworden (sommige van hen zelfs al grootouder) en zo is in 2016 voor het eerst het idee opgevat om een hardcore evenement te organiseren in N201 waar ook de kids mee naartoe kunnen. Dat was zo’n groot succes dat het een vast jaarlijks item is geworden. Helaas kon het familie-festival vanwege corona twee jaar niet georganiseerd worden, maar dit jaar gelukkig wel en de organisatie heeft er super veel zin in.

Aanstaande zaterdag 3 september kun je binnen in N201 lekker hakken op oude en nieuwe hardcore hits en buiten rond het centrum aan de Zwarteweg zijn er tal van attracties en activiteiten voor de kinderen, zoals springkussens en leuke spelletjes.

Uiteraard wordt er op alle manieren rekening gehouden met de kinderen, dus het geluidvolume wordt beschaafd gehouden, drugs is uit den boze en de organisatie houdt overal toezicht op de veiligheid van iedereen. Als je iets hebt of had met hardcore: neem zaterdag 3 september je zoontje, dochtertje, kleinkind, neefje, nichtje of gewoon je buurjongetje mee naar centrum N201 en kom gezellig langs; gegarandeerd een geweldig middagje uit! De organisatie is geheel non-profit en de opbrengst wordt dit jaar gedoneerd aan Stichting het vergeten kind

In de line up ook deze keer weer een aantal bekende houseveteranen met hun kids achter de draaitafels, waaronder Promo & Super Leahn, JDA, Mainstage Maffi, Chosen Few, T-Go & DNN, Amisha & DYV-D, Baba & Rheeza. Kaarten zijn online verkrijgbaar via de website van N201 en via het Facebookevent. Hakkuh 4 kids is zaterdagmiddag 3 september van 13.00 tot 19.00 uur. Kijk voor meer informatie, foto’s en filmpjes van eerdere edities op de Facebookpagina van Early Gabbers Events.

Foto: Promo & (dochter) Super Leahn achter de draaitafels.