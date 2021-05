Happen en Stappen weer een groot succes

Aalsmeer – De tweede editie van Happen en Stappen in Aalsmeer is eveneens een groot succes geworden. Op eerste Pinksterdag waren alle 600 kaarten in korte tijd verkocht en ook op tweede Pinksterdag gingen inwoners massaal aan de wandel langs de tien deelnemende horecagelegenheden. Sommigen lagen in elkaars nabijheid, voor anderen moest eerst een stevige wandeling gemaakt worden. Dit hadden de deelnemers er wel voor over, lekker na ieder hapje de maaltijd verteren met bewegen.

Om de drukte te verspreiden, waren de startpunten voor de deelnemers verdeeld. Dit is vrij goed gelukt, alhoewel het bij sommige horecazaken wat langer gezellig druk bleef. Want, gezellig vonden de happers en stappers het zeker. Gezellig om weer bekenden te ontmoeten en heel leuk om op deze manier (nader) kennis te maken met het gevarieerde horeca-aanbod in Aalsmeer.

Voor herhaling vatbaar, aldus de vele reacties na afloop. Oftewel geen eenmalige corona-presentatie, maar van Happen en Stappen een jaarlijkse activiteit maken op de evenementenkalender. Het weer is dan wellicht minder van belang, bij regen kan en mag dan weer binnen geschuild worden. Afgelopen zondag was dit niet nodig, na een sombere start liet de zon zich goed zien, maar maandag bracht enkele flinke plensbuien met, dat dan weer wel, een stralend zonnetje tijdens het laatste uur.

Tot slot een groot compliment voor de tien organiserende horeca-gelegenheden: Geen der deelnemers is teleurgesteld, voor allen stond een heerlijk gerechtje klaar. Knap hoor, 600 hapjes op één dag maken!