Hans van ‘Heel Holland Bakt’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Hans Spitsbaard, de winnaar van Heel Holland Bakt, geeft zaterdag 3 november een bakdemonstratie in De Oude Veiling. Deze bijzondere happening is de slotactiviteit van Food in de Veiling, een dag vol culinaire activiteiten in De Huiskamer van Aalsmeer.

Hans Spitsbaard won het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt. Na dit succes maakte de inmiddels 22-jarige een carrièreswitch. Hij stopte met zijn studie Technische Bedrijfskunde en besloot volledig voor zijn passie te kiezen: bakken!

Hans is dol op het uitproberen van nieuwe technieken en het ontwerpen van nieuwe recepten. De wetenschap en precisie, die schuilgaan achter deze hobby, interesseren hem enorm. Daarnaast deelt hij graag zijn kennis. Hij wil andere mensen ook aanzetten tot bakken!

Taart De Frisse Liefde

Op zaterdag 3 november zal Hans live in de grote zaal van de vernieuwde Oude Veiling stap voor stap de bereiding tonen van de taart De Frisse Liefde. Een unieke kans voor iedereen die weleens een jonge meesterbakker van dichtbij aan het werk wil zien. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen aan Hans en signeert hij zijn kookboek ‘Leer bakken met Hans’.

Thema Voeding

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Ons Tweede Thuis, ESA en horeca De Oude Veiling. Bakken met Hans wordt georganiseerd in het kader van de bibliotheekcampagne Nederland Leest, met als thema Voeding.

De live-demonstratie op zaterdag 3 november is van 16.00 tot 18.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat. Kosten hiervoor kosten 10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.debibliotheekamstelland.nl of via de balie in de bibliotheek en in het café van De Oude Veling.

Hans Spitsbaard. Foto: Emma Pijnenburg site BB.