Handen uit de mouwen in het Voedselbos

Kudelstaart – Voedselbos Kudelstaart heeft een educatieve functie voor alle leeftijdscategorieën. Namelijk: aan jong en oud laten zien en ervaren hoe leuk en leerzaam het is om samen te werken met de natuur en daarvan letterlijk de vruchten te plukken. En de jeugd is daarbij een belangrijke doelgroep, met name de leerlingen van de basisscholen in Kudelstaart. Ook dit jaar doet het Voedselbos op vrijdag 14 maart weer mee met NLdoet.

Vorig jaar zijn, met behulp van wethouders en hun communicatieadviseur, de paden aan de rechterkant van het terrein opgeknapt, met een prachtig resultaat. Dit jaar is de linkerkant aan de beurt. Daarvoor zoekt het Voedselbos vrouw- of mankracht om de paden op te vullen met houtsnippers en die vervolgens aan te harken. De in aanbouw zijnde pergola behoeft een likje verf, als onderhoud en voor een mooi aanzien. Die pergola is bedoeld om de schoolkinderen tegen al te veel zon te beschermen tijdens buitenlessen. Er komt natuurlijk een hete warme zomer aan en dan kun je maar beter voorbereid zijn.

Heel erg sterk hoef je voor deze klussen niet te zijn, wel enthousiast en met een ‘slecht weer bestaat niet’ mentaliteit, want het is natuurlijk een buitenklus. Wie zin heeft om te komen helpen is op vrijdag 14 maart van harte welkom. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Aanmelden kan bij NLdoet of op de website van het Voedselbos: www.voedselboskudelstaart.nl. Gewoon langs komen mag ook.

Foto: Vrijwilligers aan het werk in Voedselbos Kudelstaart. Foto: TO