Handbaltoernooi voor scholen super geslaagd!

Aalsmeer – Zaterdag 2 november is het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi weer gehouden in De Bloemhof. Alle basisscholen uit Kudelstaart en Aalsmeer hebben met meerdere teams deelgenomen. Er waren dit jaar opnieuw veel inschrijvingen, maar liefts 48 teams bestaande uit bijna 400 kinderen.

Om 9.00 uur gingen de eerste wedstijden voor de groepen 3 tot en met 5 van start. Het was gezellig druk in De Bloemhof, want alle teams hadden veel supporters meegenomen. Het toernooi voor de jongste deelnemers werd afgesloten met de prijsuitreiking. Trots werden de bekers in ontvangst genomen.

In de middag waren de jongens en meiden uit de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. Zij speelden op een groot veld. Ook hier veel mooie wedstijden gezien en hele enthousiaste kinderen. In sommige poules was het tot de laatste minuut super spannend. Aan het einde van het toernooi voor de oudste leerlingen vond eveneens de prijsuitreiking plaats. Deze werd bijgewoond door wethouder Wilma Alink. Natuurlijk hier ook trotse en blije winnaars.

In alle groepen zijn maandag vast en zeker de kampioenen in het zonnetje gezet. De gewonnen bekers schitteren inmiddels in de prijzenkasten van de basisscholen. De organiserende verenigingen RKDES en Green Park Aalsmeer willen alle kinderen bedanken voor het meedoen en alle supporters voor hun sportieve aanmoedigingen. Het was weer een super geslaagd toernooi!

Foto’s: www.kicksfotos.nl