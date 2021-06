Handballers bij Greenpark Aalsmeer uitgezwaaid

Aalsmeer – Het is de handballers van Greenpark Aalsmeer helaas niet gelukt om ook de tweede finale-wedstrijd om de landstitel te winnen. Met slechts drie punten verschil (22-25) pakte Kembit Lions afgelopen zaterdag 12 juni in De Bloemhof in Aalsmeer de winst. The Best-of-Three gaat dus volledig gespeeld worden. Aanstaande zaterdag 19 juni de ontknoping: Prolongeert Greenpark Aalsmeer de titel of mogen de Limburgers na vier jaar de schaal weer omhoog houden? De derde en bepalende wedstrijd wordt gespeeld in Sittard vanaf 16.30 uur en is uiteraard te volgen via www.handbalnl.tv.

Ondanks het verlies was er overigens wel een feestelijk moment na afloop van de wedstrijd. Met bloemen en een stevig applaus zijn Tobias Marx, Marwin van Offeren en Thomas Houtepen uitgezwaaid (ze spelen aanstaande zaterdag nog wel mee, maar vertrekken daarna bij Aalsmeer). Tobias Marx gaat in België zijn opleiding voor piloot verder voltooien en dit is niet te combineren met handballen in Aalsmeer. Gebrek aan tijd is voor Marwin van Offeren de reden om te stoppen. Hij wordt vader en heeft de zaak van zijn vader overgenomen.

De talentvolle handballer Thomas Houtepen speelt nog maar net bij Greenpark. Hij vertrekt naar Duitsland om prof-speler te worden. Ook is Gaby Birjovanu in het zonnetje gezet. Hij is heel lang de eerste keeper geweest bij Greenpark. Dit jaar was hij begeleider en keeper trainer. Gaby gaat nog kijken of hij zijn diensten elders aan gaat bieden.