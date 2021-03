Handbalclinics door NHV voor basisscholen

Amstelland – Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft per 9 maart een vernieuwd gymlesaanbod gelanceerd, speciaal voor basisschoolleerlingen. Het programma ‘Gooi Jij De Bal Door?’ biedt basisscholen de kans om hun gymlessen in te vullen met verrassende handbalclinics. Gegeven door een echte handbaltrainer en dit gehele kalenderjaar gratis aan te vragen.

Nieuwe handbal stijl

Het programma ‘Gooi Jij De Bal Door?’ is een beproefd concept dat al op honderden scholen is gegeven. Met die ervaring is het aanbod én de huisstijl nu verder ontwikkeld. Zo kan een basisschool via de online boekingstool gemakkelijk en snel de gymles reserveren en scoort de docent leuke promotie items voor in de klas. Ook de Oranjespelers en -speelsters ondersteunen in de promotie van het project. Daarnaast zet het NHV haar netwerk in beweging om zo ook de lokale sportvereniging te betrekken. Een win-win-win!

NHV trainers komen langs

Het programma van de clinics bestaat uit maximaal drie lessen, waarbij de moeilijkheidsgraad per keer omhoog gaat. De handbalgymlessen worden gegeven door echte NHV trainers die de gymdocent van dienst vergezellen. Na het afronden van het programma scoort elke deelnemer een heus handbaldiploma en de uitnodiging voor een proeftraining bij een vereniging in de buurt. De komende maanden gaat het NHV het project op steeds meer locaties uitrollen waarbij het zich voornamelijk richt op gebieden waar de handbalsport een steuntje in de rug kan gebruiken. Meer informatie of een clinic boeken? Bezoek www.gooijijdebaldoor.nl!