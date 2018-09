Handbal: Winst voor Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – De handbal BeNe League is afgelopen zaterdag 15 september weer van start gegaan en zowel Heren 1 als Dames 1 van Green Park Aalsmeer speelden hun eerste wedstrijd thuis in De Bloemhof. Heren 1 had Sporting Nelo als tegenstander en aan deze ploeg had Aalsmeer best een flinke dobber, maar van verlies is geen moment sprake geweest. De rust gingen de teams in met 16-13 voor Aalsmeer en na de tweede helft was het nog steeds Green Park dat mocht juichen. De winst is in Aalsmeer gebleven: 31-27 was de eindstand. Topscoorder voor Aalsmeer was Remco van Dam (6x), gevolgd door het nieuwe teamlid Validas Trainavicius (5x). Rob Jansen en Nils Dekker wisten elk drie keer de doelman van Sporting Nelo te passeren.

Verlies voor Green Park Dames 1

Na Heren 1 was de Bloemhof-zaal voor Dames 1. Het Green Park team had het altijd sterke HV Quintus op bezoek. Deze meiden gingen in een hoog team van start en wisten binnen acht minuten een flinke voorsprong te pakken: 1-6. Aalsmeer kwam terug, maar het verschil bleef lastig. De rust gingen de teams in met 9 punten voor Green Park en 15 punten voor HV Quintus. Na de pauze was het weer HV Quintus dat het initiatief tot scoren nam. De dames van Green Park wisten het tij niet te keren en verloren uiteindelijk met 22-29. Volgende week wacht de Green Park Dames 1 de uitwedstrijd tegen Gemini DS 1 vanaf 19.40 uur in Zoetermeer.

Voetbal: Verlies, gelijk en ‘dikke’ winst

Om het gesprek aan de koffietafel maandagmorgen levendig te houden, hierbij ook in het kort voetbalnieuws. FC Aalsmeer zaterdag had Kolping Boys op bezoek in de Beethovenlaan. Lange tijd bleef het scorebord op 0-0 staan, maar het was toch het gastteam dat met winst het veld kon verlaten: 0-1. FC Aalsmeer zondag speelde in en tegen Heemstede. De rust ging Aalsmeer in met 2-1 winst, maar vlak voor tijd wist Heemstede op gelijke hoogte te komen, eindstand: 2-2. Een monsterzege heeft RKDES zondag weten te behalen tegen Kismet. Met rust stond een mooie 3-1 voorsprong voor Kudelstaart op het scorebord. De tweede helft kwamen de Kudelstaartse voetballers nog beter in hun spel en stuurden Kismet met een nederlaag van liefst 8-1 naar thuis.

Foto: www.kicksfotos.nl. De eerste handbalwedstrijd in de BeNe League wist Green Park Aalsmeer te winnen van Sporting Nelo.