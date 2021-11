Handbal: Winst Heren 1, nipt verlies Heren 2 Greenpark

Aalsmeer – Voor de elfde ronde in de BeNe League reisten de handballers van Greenpark Aalsmeer Heren 1 afgelopen zondag 21 november naar België waar Atomix Hc de tegenstander was. Greenpark nam vanaf de aanvang een voorsprong, maar Atomix bleef Aalsmeer op de hielen zitten. Steeds was er slechts enkele punten verschil. Met een ‘tandje erbij’ wist Aalsmeer verder uit te lopen en de wedstrijd uiteindelijk met ruime cijfers te winnen: 23-31. Topscorer was Donny Vink met negen goals.

Door deze winst behoudt Greenpark haar derde plek in de BeNe League met 16 punten. Kembit Lions blijft met 21 punten de nummer één en stevig op twee staat Achilles Bocholt met 18 punten. Ronde twaalf is aanstaande zaterdag 27 november. Opnieuw een uitwedstrijd voor Aalsmeer. Dit keer iets dichter bij huis: Naar het Westland om het op te nemen tegen Quintus. De wedstrijd begint om 15.00 uur en is te volgen via livestream.

Heren 2: puntje voor, puntje achter

Het Heren 2-team van Greenpark Handbal kreeg afgelopen zondag thuis in De Bloemhof E & O op bezoek. De twee teams waren aan elkaar gewaagd, er werd over en weer gescoord. De rust ging in met 20-19 voor Aalsmeer. Ook de tweede helft werd een ware titanenstrijd. Een puntje voor, een puntje achter: Wie pakt uiteindelijk de winst? Helaas voor Aalsmeer was dit E & O. Het team uit Emmen won met 34-35.

Foto: www.kicksfotos.nl (Heren 2 Greenpark Aalsmeer)