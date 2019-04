Handbal: Winst Greenpark op Bevo

Aalsmeer – In de Play-Offs om het landskampioenschap speelden de handbal heren van Greenpark Aalsmeer zaterdag 6 april thuis in De Bloemhof tegen Herpertz Bevo uit Panningen. In deze poule gaat Aalsmeer aan de leiding en blijft vooralsnog aan kop, want van Bevo is gewonnen met liefst 36-26.

Concurrent OCI Lions volgt in deze op de voet, want de nummer twee in de poule wist in Volendam na een spannende wedstrijd de winst op te eisen met 25-28.

Greenpark Aalsmeer speelt op zaterdag 20 april thuis tegen Volendam en op maandag 22 april (Tweede Paasdag) komt OCI Lions uit Sittard op bezoek in Aalsmeer. Lukt het Greenpark om nu, na twee keer verlies van dit team, wel te winnen of is het drie keer scheepsrecht voor de Limburgers? In ieder geval zijn de mannen van Greenpark Aalsmeer super gemotiveerd om opnieuw de landstitel op te eisen!

Foto: Greenpark actiefoto (archief).