Handbal: Winst Dames 1 en zaterdag tophandbal

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 9 oktober speelde de Dames 1 van Green Park Aalsmeer de eerste wedstrijd in de bekercompetitie van dit seizoen. Op bezoek in De Bloemhof kwamen de meiden van Westsite uit Amsterdam. De wedstrijd startte in een hoog tempo en over en weer werd er gescoord. De ploegen waren duidelijk aan elkaar gewaagd en beiden waren van plan de winst binnen te halen. De rust gingen de teams in met 15-14 voor Aalsmeer.

Slechts 1 puntje verschil, alles was nog mogelijk. De tweede helft startte de Green Park dames voortvarend, maar ook Westsite had nieuwe energie opgedaan. Toch wist Aalsmeer een gat te slaan en deze winst werd niet meer uit handen gegeven. Eindstand: 40-30. De dames van Westsite werden met verlies terug naar Amsterdam gestuurd. De Dames van Green Park zochten juichend en met applaus van het publiek de kleedkamer op en hier is nog even een feestje gevierd.

Europees handbal: Vojvodina op bezoek

Aanstaande zaterdag 13 oktober in De Bloemhof opnieuw tophandbal. Vorig weekend was Heren 1 van Green Park Aalsmeer afgereisd naar Servië voor de eerste wedstrijd in de EHF Cup. Door het behalen van het Nederlands kampioenschap mag Aalsmeer deelnemen aan de Europese Beker. Eerste tegenstander was de sterke tegenstander Vojvodina. In Novi Stadt nam Green Park het op tegen een team dat volledig uit prof-handballers bestaat.

In de rust keek Aalsmeer tegen een achterstand van 18-10 aan, maar in de tweede helft liet Aalsmeer een ander spel zien met een beter resultaat. Eindstand 29-21 en dit biedt volgens kenners nog mogelijkheden om de volgende ronde te halen.

Vojvodina uit Servië komt nu aanstaande zaterdag naar Aalsmeer en deze wedstrijd wordt geheid tophandbal van de bovenste plank. Heren 1 hoopt op heel veel steun en support vanuit Aalsmeer en omstreken vanaf de tribune. De wedstrijd zaterdag 13 oktober begint om 19.15 uur in De Bloemhof aan de Hornweg. Komt u/jij ook?

Foto: www.kicksfotos.nl. Dames 1 Green Park Aalsmeer tegen Westsite Amsterdam.