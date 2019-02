Handbal: Toch winst voor Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – In de BeNe League competitie had Heren 1 van Greenpark Aalsmeer afgelopen zaterdag 2 februari de handballers van Hurry-Up uit Drenthe op bezoek in De Bloemhof.

In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op en werd er over en weer gescoord. Hurry-Up wist in de buurt van Aalsmeer te blijven met telkens één of twee punten achterstand. Kort voor rust gaven de Greenpark Aalsmeer heren nog even gas en was de stand 18-15.

De tweede helft startte Hurry-Up voortvarend en kwam in de 38ste minuut op gelijke hoogte: 20-20. Het Drentse team wist zelfs op voorsprong te komen (21-23), maar Aalsmeer gaf zich niet gewonnen. Er werd een ‘tandje’ bijgezet en Greenpark bracht de stand gelijk en wist zelfs weer op voorsprong te komen.

En deze winst werd niet meer uit handen gegeven. De ploeg van coach Bert Bouwer won uiteindelijk met 33-30. Hurry-Up met verlies terug naar Drenthe. Uiteraard ‘dikke’ vreugde bij de Aalsmeerse ploeg. De doelpunten voor Greenpark zijn gemaakt door: Remco (8), Vaidas (6), Robin en Tim (elk 5), Erik (3), Marwin en Quinten (elk 3) en Jim en Samir (elk 1).

Aanstaande zaterdag 9 februari wacht de Greenpark Heren 1 een uitwedstrijd in Limburg. Aalsmeer heeft hier OCI Lions als tegenstander. De wedstrijd in de stadssporthal begint om 19.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl