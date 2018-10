Handbal: Super start DC1 in Jeugddivisie

Aalsmeer – Green Park Aalsmeer DC1 komt ook dit jaar weer uit in de Handbal Jeugddivisie West, het hoogste niveau wat in Nederland mogelijk is. Dit jaar is er voor gekozen om niet meer mee te doen aan de veld (buiten) competitie en volledig te richten op de zaal. Afgelopen zaterdag 27 oktober mochten de dames direct de landskampioen van vorig jaar verwelkomen in De Bloemhof, Quintus uit Kwintsheul.

Quintus is natuurlijk een geduchte tegenstander, maar het verschil wordt met de jaren kleiner en op voorhand werden er voor zaterdag wel kansen toegedicht. Green Park traint momenteel drie keer in de week en alle trainingsarbeid in combinatie met het talent moet zich een keer gaan uitbetalen.

De start van de wedstrijd is niet goed. Quintus neemt direct het initiatief en loopt al snel uit naar een verschil van drie doelpunten. Green Park moet duidelijk het wedstrijdritme nog opdoen en langzaam ziet het publiek de wedstrijd kantelen. De goed gevulde Bloemhof gaat er eens voor zitten en halverwege de wedstrijd is de stand gelijk getrokken en is de stand zelfs in het voordeel van Green Park, rust met 14-11.

De start van de tweede helft is cruciaal. De koppies van de meiden staan geconcentreerd. Even de wedstrijd weer aanvoelen. Quintus probeert druk te zetten, maar de Aalsmeerse verdediging staat als een huis. Green Park loopt verder uit en het verschil wordt alleen maar groter. Hier wordt een puike partij gehandbald en daar kan iedereen in Aalsmeer trots op zijn. Quintus wordt met een 28-23 naar huis gestuurd. Wat een start van het seizoen!

Dames 1 speelt gelijk

Zondag 28 oktober kwam de dames handbal selectie in de eerste divisie in actie tegen Fortissimo. De meiden wisten een gelijke stand van 25-25 te behalen en dankzij dit resultaat staat Greenpark Aalsmeer nu op de derde plaats in de competitie. Quintus staat op twee en Voorwaarts DS1 bezet de koppositie. Het eerste herenteam had vrij dit weekend.

Foto: www.kickfotos.nl. De meiden DC1 van Greenpark in actie tegen Quintus.