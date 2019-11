Handbal: RKDES E1 wint ‘dik’ in Almere

Kudelstaart – De meiden en één jongen van Rkdes E1 mochten afgelopen zondag vroeg op. De wedstrijd tegen ASC Najaden in Almere stond om 10.30 uur ingepland, dus vroeg op en richting Almere. Het team was voor deze wedstrijd versterkt met twee meiden van de E2: Linde en Kris.

In een prachtige nieuwe sporthal klonk om half elf het fluitsignaal voor de start van een leuke handbalwedstrijd. Met Isa op doel en Sacha in de spits ging RKDES goed van start. Al snel werd het 0-3 door doelpunten van Sacha en kon Isa goed redden op doelpogingen van Almere. Vooral hun nummer 32 was snel en balvast maar de verdediging van DES stond als een huis.

De doelpogingen van Lotte werden door de keeper gepakt, maar door Luna werd het 0-4. Sacha was goed op dreef met 0-5 en 0-6. De tegenstanders werden er moedeloos van, maar DES was gewoon sterker. Kris scoorde 0-7 en Koen maakte via een mooie onderschepping 0-8 uit de break en dit was tevens de ruststand

Na rust kwam Lotte op doel. Eerst werd zij gepasseerd door een hele sluwe boogbal (1-9), maar daarna had zij een aantal hele mooie reddingen. Ook Annabelle was goed op dreef met 3 doelpunten en zij speelde een sterke wedstrijd. Isa kon ook nog 3 doelpunten maken en ook Linde pakte haar doelpunt mee. Eindstand 2-16. Een overtuigende overwinning voor RKDES E1 handbal.

Zaterdag thuis in Proosdijhal

De volgende wedstrijd is zaterdag 9 november thuis in de Proosdijhal tegen Havas. Ook de andere teams van RKDES spelen deze 9 november thuis in Kudelstaart. De eerste wedstrijd begint om 9.15 uur. Kom kijken en moedig de handbaltoppers van RKDES aan.