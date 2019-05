Handbal: RKDES D1 geeft waardevolle levensles

Kudelstaart – Na een maand langs de zijlijn van de competitie te hebben gestaan, traden de handballers van RKDES D1 afgelopen zaterdag aan tegen de spelers van VOS uit Zwanenburg. In het begin van de wedstrijd was het zoeken. Het duurde niet lang voor het thuisteam uit Kudelstaart tegen een achterstand van 6 tegentreffers aankeek.

Niet dat er geen kansen of doelpogingen waren, maar het leek wel alsof de scherpte er even niet was. Vooral verdedigend hadden de RKDES’ers het lastig. Maar ongeveer halverwege de wedstrijd begon er iets te veranderen, vooral nadat Tristan de ban brak en de score attent opende na een rebound voor de Kudelstaartse formatie. Het kon dus toch! Niet lang daarna deed topscorer Martijn het dunnetjes over, slalomde tussen een paar verdedigers door, en harkte de bal in de kruising met een prachtig sprongschot. Lente deed, na een doelpoging of zes, ook een duit in het zakje en scoorde na een briljante pass van Ben.

Bij de limonadebreak stond de zaak er al iets minder dramatisch voor. RKDES had op dat moment vier punten, en VOS acht, maar het was duidelijk: de Kudelstaartse helden voelden dat het mogelijk was. In de tweede helft ging het team door waar het laat in de eerste helft mee begonnen was. Mees, de stofzuiger van het middenveld, pakte ballen waar ie kon en dreef zijn boomlange tegenstanders tot waanzin met zijn fanatieke gejaag. Mooi dat hij via een briljante uitbraak een doelpuntje meepikte. Lucas, normaliter wel goed voor een paar prachtige doelpunten, werd constant belaagd door de verdedigers en kwam helaas niet tot scoren.

De mooiste actie van de wedstrijd kwam wel op zijn naam. Met een elleboog van een tegenstander in zijn nek en een andere VOS’er, die bedoeld of onbedoeld, een tackle had ingezet op zijn tengere ledematen wist Lucas ternauwernood de bal te bezorgen bij zijn maatje Luuk, die helemaal vrijstond op rechts. Vanuit een praktisch onmogelijke hoek werkte Luuk de bal in de touwen. Wat een assist! Wat een goal!

Het aanwezige publiek raakte in vervoering. Het was genieten! Het was ook genieten om te kijken naar Justin. Vechtend voor elke bal, zich desnoods op het asfalt werpend, nam twee doelpuntjes voor zijn rekening en zorgde voor de gelijkmaker laat in de tweede helft: 9-9. Vanaf dat moment kon de wedstrijd beide kanten op vallen. Het publiek hield de adem in toen de tegenstander een penalty kreeg. Maar Ben, een tovenaar op het doel, pakte de bal met zijn linkerteen.

En ook al stond het nog steeds gelijk, de Kudelstaartse formatie wist het al: de punten zouden in Kudelstaart blijven. Dankzij het overzicht van spelverdeler en rots in de branding Matthijs was het voor de verdedigers uit Zwanenburg altijd uitkijken voor zijn beruchte kanonskogels vanuit de tweede lijn en werden aanvallen opgezet en steekpass na steekpass gegeven. Uiteindelijk bepaalde Tristan, de man die RKDES deze zaterdag bij de hand nam en de score opende, de stand op 12-11. Gewonnen! Het was weer genieten voor spelers en publiek. De Kudelstaartse reuzen gaven les! Een waardevolle levensles. Nooit bij de pakken neer gaan zitten!