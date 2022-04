Handbal NL: Green Park wint nipt van Hurry-Up

Aalsmeer – De Handbal NL League is afgelopen zaterdag 2 april van start gegaan. Heren 1 van Green Park Aalsmeer speelde de eerste wedstrijd van deze competitie thuis in De Bloemhof tegen Hurry-Up. Aalsmeer begon niet scherp aan dit duel en keek na een tiental minuten speeltijd tegen een kleine achterstand aan. De knop ging hierna om en Green Park zette de aanval in, wist gelijk te komen en ging uiteindelijk met een 14-13 voorsprong de rust in.

De tweede helft werd wel voortvarend gestart en al snel had Aalsmeer een comfortabele voorsprong van vijf punten. De ploeg uit Zwartemeer gaf zich echter nog niet gewonnen, bleef aanzetten en wist weer op gelijke hoogte komen. Beide teams bleven scherp en er ontstond een spannende slotfase. Aalsmeer wist net voor te blijven en pakte met 27-26 de overwinning. Topscorer voor Green Park was Donny Vink met 7 treffers, gevolgd door Vaidas Trainavicius die 6 maal de bal achter de Hurry-Up doelman wist te gooien.

Aanstaande zaterdag 9 april is Volendam de tegenstander van Green Park Aalsmeer, deze uitwedstrijd begint om 19.00 uur, en dinsdag 19 april komt Quintus op bezoek bij Aalsmeer in De Bloemhof. Dit duel begint om 20.00 uur. Aan de Handbal NL League nemen zes teams deel: Aalsmeer, Hurry-Up, Volendam, Quintus, Lions en Bevo.

Foto: www.kicksfotos.nl