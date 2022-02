Handbal: Nipte winst Green Park Aalsmeer op Volendam

Aalsmeer – De handballers van Green Park Aalsmeer hebben afgelopen dinsdag 15 februari opnieuw winst geboekt. Op Kras Volendam werd een nipte zege van 27-26 behaald. De teams waren aan elkaar gewaagd. Ook de rust werd ingegaan met slechts één punt verschil: 12-13 voor Aalsmeer. De inhaalwedstrijd voor de BeNe League vond plaats in Volendam. Het treffen stond in januari gepland, maar werd met goedkeuring van beide teams uitgesteld vanwege deelname van spelers van Aalsmeer en Volendam aan het EK Handbal in Hongarije.

Door de winst is Green Park Aalsmeer gestegen naar de derde plaats in de Belgische Nederlandse competitie met 26 punten. Aalsmeer heeft van plaats gewisseld met Limburg Lions (25 punten), echter de Limburgse ploeg heeft nog een wedstrijd in te halen. Deze vindt aanstaande donderdag 17 februari vanaf 20.00 uur plaats en is tegen Bevo HC, de ploeg waar Aalsmeer afgelopen zaterdag in Panningen van wist te winnen met 29-32. Vervolgens wacht aanstaande zaterdag 19 februari voor Limburg Lions het treffen met Heren 1 van Green Park Aalsmeer. De Limburgers komen naar De Bloemhof in Aalsmeer. De wedstrijd begint om 19.15 uur en publiek is welkom.