Handbal: Lions te sterk voor Fiqas

Aalsmeer – Twee weken na de wedstrijd om de Super Cup stonden de mannen van FIQAS Aalsmeer en die van OCI/Lions opnieuw tegenover elkaar. Dit keer in Sittard in de eerste speelronde van de BeNe League. De beginfase was bikkelhard, vooral van Limburgse kant, want al in de tweede minuut, bij een stand van 0-0, kon Lions speler Rebelo vertrekken met rood nadat hij een doorgebroken speler had gevloerd. Hierna was het Robin Boomhouwer die de score opende: 0-1. Lions maakte gelijk en vervolgens kon FIQAS weer twee keer de leiding nemen via Quinten Ouderland: 1-2 en 2-3.

Dat was ook meteen de laatste keer, want Lions maakte niet alleen gelijk, maar sloeg binnen een kwartier een klein gaatje: 6-3. De Aalsmeerders konden niet lekker in hun spel komen en moesten toezien hoe de achterstand groter werd: via 11-6 en 16-8 naar 17-10 bij rust. De tweede helft was niet veel anders dan de eerste. Lions ging door waar het gebleven was en FIQAS kon niet in het spoor blijven. Kwamen de mannen in de Super Cup wedstrijd nog terug na rust, dat was nu niet het geval en zo werd het via 19-10 en 27-18 zelfs 36-22. Lars Kooij en Jim Castien bepaalden de eindstand op 36-24.

Zaterdag thuiswedstrijd

FIQAS Aalsmeer staat dus nog met lege handen, maar mag proberen daar aanstaande zaterdag in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen verandering in te brengen. Dan spelen ze om 19.15 uur in de Bloemhof tegen het Noord-Limburgse Herpertz/Bevo. Deze ploeg speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen het Belgische Neerpelt en is beslist geen tegenstander om te onderschatten. Het belooft dus een spannende partij te worden. Mis het niet!