Handbal: Jongens B en C FIQAS gehuldigd

Aalsmeer – Voor aanvang van de raadsvergadering op dinsdag 23 mei zijn de jongens B en C van handbalvereniging FIQAS gehuldigd in de burgerzaal van het gemeentehuis. De jongens C zijn op 22 april Nederlands kampioen geworden en de jongens B wisten een week later, op 29 april, deze titel binnen te halen.

Voorafgaand aan de huldiging werden de kampioenen en hun begeleiders met wethouder Gertjan van der Hoeven van sport op de foto gezet voor het bordes van het gemeentehuis. “Het is wel geen Coolsingel, maar de gemeente is apetrots. Twee jeugdteams Nederlands kampioen. Bijzonder en fantastisch.”

Investeren in jeugd

In zijn speech sprak de wethouder over Guus Hölscher, de oud-voorzitter van FIQAS die op 19 maart jl. overleden is op slechts 71-jarige leeftijd. Hij was een bijzondere handbalman met een groot hart voor de handbalsport. Hij raadde de vereniging aan om te investeren in de jeugd, de manier om aan kop te komen. Zijn woorden zijn ter harte genomen en het resultaat is er nu: Twee jeugdteams uit Aalsmeer de beste van Nederland!

Bloemen voor leiders en begeleiders

De wethouder haalde jeugdleider Herman Schaap naar voren. “Hij woont en leeft ongeveer in de Bloemhof.” Samen met Rene Romeijn heeft hij de handbalacademie opgezet en wordt veel energie in het jeugdhandbal gestoken. Rene kon er niet bij zijn, maar voor Herman was er een grote bos bloemen. Boeketten waren er ook voor Rene van Vuren (oud-handballer) en Tinka Buis, de teamleiders van de jongens B, en voor Jeffrey Groeneveld en Mark van de Ban (oud-keepers van FIQAS) van de jongens C. Als laatste werden de twee aanvoerders van de teams in het zonnetje gezet: Nico Blauw en Thijs Markman kregen elk een Hawaii-slinger en een mooi geldbedrag voor de vereniging.

Volgend jaar weer?

Wethouder Van der Hoeven eindigde met de woorden het elke keer weer fantastisch te vinden om kampioenen te mogen huldigen en zei te hopen nog veel topsporters te mogen verwelkomen in het gemeentehuis. Het laatste woord was aan voorzitter Mike van der Laarse. Volgens Van der Laarse kon de wethouder zijn borst nat maken, want FIQAS is van plan om tot vervelends toe jaarlijks naar het gemeentehuis te komen om kampioenteams te laten huldigen… Hij bedankte de gemeente en de ESA (beheerder van alle sporthallen in gemeente) voor hun medewerking en goede samenwerking om De Bloemhof om te toveren tot een echt ‘House of the handbal’.

Daarna was het tijd om te gaan vergaderen. Wethouder Van der Hoeven nodigde de aanwezigen uit mee naar de Raadzaal te gaan. Hij waarschuwde wel dat de publieke tribune niet zo heel groot is en dat er dus een selectie tussen alle aanwezigen zou moeten plaatsvinden. Maar, dit was niet nodig. Er werd nog even nagepraat in de burgerzaal, maar daarna gingen alle handbalspelers en -aanhangers naar huis. Vast om thuis via livestream de raadsvergadering te volgen of om nog een ‘potje’ te gaan handballen…

Foto: www.kicksfotos.nl